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40% опрошенных: Кахоль Лаван развалится 03.11 19:26   MIGnews.com

40% опрошенных: Кахоль Лаван развалится

Израильский Институт Демократии опубликовал опрос общественного мнения об отношении сторонников различных партий к коалиционным переговорам.

Опрос показал, что 60% израильтян поддерживают идею коалиционного правительства. Большинство израильских арабов поддерживает идею создания “правительства меньшинства”.

92,5% сторонников Аводы, 86% сторонников Демократического лагеря, 75% сторонников Объединенного Арабского Списка, 67% сторонников НДИ поддерживают идею участия их партии в коалиционном правительстве во главе с Бени Ганцем. Эту идею также поддерживают 49% избирателей Ямина и 48% проголосовавших за Ликуд.  Только 32% голосовавших за ультраортодоксов готовы видеть своих представителей в коалиции Ганца.

40% израильтян верят в то, что блок Кахоль Лаван во главе с Бени Ганцем сохранится. и создаст правительство. Другие 40% уверены в том, что партию ожидает раскол.  Перед апрельскими выборами 55% предполагали, что партия долго не протянет.


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