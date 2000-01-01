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Либерман: народ не простит Нетаниягу третьих выборов 03.11 10:23   MIGnews.com

Либерман: народ не простит Нетаниягу третьих выборов

Лидер фракции Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман атаковал главу правительства Биньямина Нетаниягу в связи с затянувшейся паузой в коалиционных переговорах.

Либерман заявил: “Нетаниягу ведет нас к третьим выборам, и народ ему этого не простит”.

По версии Либермана “попытка ухватиться за палку с обоих концов - и сохранить блок с ультраортодоксов, и быть первым в ротации указывает на ответственность за паралич государственных институтов и ответственность за третьи выборы ляжет на Нетаниягу - и только на Нетаниягу”.


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