03.11 10:23 MIGnews.com

Либерман: народ не простит Нетаниягу третьих выборов

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Лидер фракции Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман атаковал главу правительства Биньямина Нетаниягу в связи с затянувшейся паузой в коалиционных переговорах.Либерман заявил: “Нетаниягу ведет нас к третьим выборам, и народ ему этого не простит”.По версии Либермана “попытка ухватиться за палку с обоих концов - и сохранить блок с ультраортодоксов, и быть первым в ротации указывает на ответственность за паралич государственных институтов и ответственность за третьи выборы ляжет на Нетаниягу - и только на Нетаниягу”.