02.10 06:44 MIGnews.com

"Лапид согнул Ганца"

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Партия Ликуд прокомментировала неожиданный отказ от коалиционных переговоров партии Кахоль Лаван.В разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером Кахоль Лаван Бени Ганцем, состоявшемся перед праздниками, последний заявил, что коалиционные переговоры начнутся вечером 2 октября.Вечером 1 октября встретились главы переговорных команд Йорам Турбовиц и министр Ярив Левин.После этого Кахоль Лаван выпустил заявление, в котором говорится: “ На данном этапе предварительные условия для проведения эффективных переговоров не были выполнены, и по этой причине в среду встреча не состоится. Если будет необходимо, мы можем встретится позднее на этой неделе или уже на следующей”.Высокопоставленный источник в Ликуде прокомментировал произошедшее газете Маарив: “Очевидно, что за выходные Лапид “согнул” Ганца с целью затянуть страну в новые выборы. Все это из-за того, что Лапид не хочет ротации между Нетаниягу и Ганцем, а хочет ротации только между самим собой и Ганцем”.