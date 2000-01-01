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`Лапид согнул Ганца` 02.10 06:44   MIGnews.com

"Лапид согнул Ганца"

Партия Ликуд прокомментировала неожиданный отказ от коалиционных переговоров партии Кахоль Лаван.

В разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером Кахоль Лаван Бени Ганцем, состоявшемся перед праздниками, последний заявил, что коалиционные переговоры начнутся вечером 2 октября.

Вечером 1 октября встретились главы переговорных команд Йорам Турбовиц и министр Ярив Левин.

После этого Кахоль Лаван выпустил заявление, в котором говорится: “ На данном этапе предварительные условия для проведения эффективных переговоров не были выполнены, и по этой причине в среду встреча не состоится. Если будет необходимо, мы можем встретится позднее на этой неделе или уже на следующей”.

Высокопоставленный источник в Ликуде прокомментировал произошедшее газете Маарив: “Очевидно, что за выходные Лапид “согнул” Ганца с целью затянуть страну в новые выборы. Все это из-за того, что Лапид не хочет ротации между Нетаниягу и Ганцем, а хочет ротации только между самим собой и Ганцем”.


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