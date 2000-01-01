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Кахоль Лаван замораживает переговоры: у Нетаниягу ошеломлены | Фото:01.10 20:21   MIGnews.com

Кахоль Лаван замораживает переговоры: у Нетаниягу ошеломлены

Лидеры переговорных групп двух крупнейших партий по итогам последних выборов "Кахоль Лаван" Бенни Ганца и "Ликуд" Биньямина Нетаниягу вечером вторника, 1 октября, выступили с заявлением по окончании праздника Рош ха-Шана.

Об этом сообщает интернет-издание Haaretz.

Так, в "Кахоль Лаван" заявили о решении заморозить дальнейшие переговоры о создании правительства национального единства, мотивировав свое решение невыполнением собственных требований. Таким образом встреча, запланированная на среду, 2 октября, не состоится.

"На данном этапе предварительные условия для проведения эффективных переговоров не были выполнены, и по этой причине в среду встреча не состоится. Если будет необходимо, мы можем встретится позднее на этой неделе или уже на следующей", - заявили в партии, формально победившей на выборах.

В таких условиях нет никаких предпосылок для личной встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем.

В свою очередь в партии «Ликуд» выразили свое "ошеломление" решением своих оппонентов выйти из переговоров между Нетаниягу и Ганцем, а также отменить завтрашнюю встречу.

"Премьер-министр повторно взывает к ответственности Ганца, и настаивает на проведении запланированных встреч, во избежание проведения уже третьих выборов за год", - заявили в "Ликуде".


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