Смерть аль-Багдади: Франция в состоянии боевой готовности

По словам главы ведомства, смерть аль-Багдади не означает конец всей террористической организации. В связи с этим, Франкия Франция продолжит борьбу с ИГИЛ.
"Багдади – досрочная отставка для террориста, но не для его организации. Мы продолжаем борьбу с "Исламским государством" вместе с нашими партнерами и будем адаптироваться к новым региональным условиям", – отметила Парли.
Более того, издание сообщает, что Франция в связи со смертью аль-Багдади привела свои силы в состояние полной боевой готовности, опасаясь мести террористов.
"Возможная активизация пропаганды джихада после этой смерти, которая может превратиться в акты мести, требует крайней бдительности, особенно во время публичных мероприятий в ближайшие дни", – ответил на вопросы журналистов министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.