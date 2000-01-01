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Смерть аль-Багдади: Франция в состоянии боевой готовности | Фото:27.10 22:30   MIGnews.com

Смерть аль-Багдади: Франция в состоянии боевой готовности

Министр обороны Франции Флоренс Парли поздравила США с операцией по ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства, смерть аль-Багдади не означает конец всей террористической организации. В связи с этим, Франкия Франция продолжит борьбу с ИГИЛ.

"Багдади – досрочная отставка для террориста, но не для его организации. Мы продолжаем борьбу с "Исламским государством" вместе с нашими партнерами и будем адаптироваться к новым региональным условиям", – отметила Парли.

Более того, издание сообщает, что Франция в связи со смертью аль-Багдади привела свои силы в состояние полной боевой готовности, опасаясь мести террористов.

"Возможная активизация пропаганды джихада после этой смерти, которая может превратиться в акты мести, требует крайней бдительности, особенно во время публичных мероприятий в ближайшие дни", – ответил на вопросы журналистов министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.


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