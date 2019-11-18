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США признают поселения: ПА в бешенстве | Фото:18.11 21:42   MIGnews.com

США признают поселения: ПА в бешенстве

Представители Палестинской Автономии разозлились из-за того, что США собираются признать поселения в Иудее и Самарии законными.

Вазель Абу Юсеф заявил, что решение Вашингтона смягчить свою позицию является "актом агрессии против палестинцев".

"В прошлом США всегда критиковали и осуждали поселения, но не предпринимали никаких действий. Сейчас администрация Трампа работает над тем, чтобы узаконить поселения. В резолюции №2334 Совета Безопасности ООН совершенно четко сказано, что поселения незаконны, и решение Государственного департамента не изменит этого", – цитирует его слова The Times of Israel.

Также в стороне не остался еще один представитель ООП Ханан Ашрави. "Еще один удар по международному праву, справедливости и миру со стороны библейского абсолютиста, ожидающего "восторга", – пожаловался он.




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