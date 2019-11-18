США признают поселения: ПА в бешенстве

Представители Палестинской Автономии разозлились из-за того, что США собираются признать поселения в Иудее и Самарии законными.
Вазель Абу Юсеф заявил, что решение Вашингтона смягчить свою позицию является "актом агрессии против палестинцев".
"В прошлом США всегда критиковали и осуждали поселения, но не предпринимали никаких действий. Сейчас администрация Трампа работает над тем, чтобы узаконить поселения. В резолюции №2334 Совета Безопасности ООН совершенно четко сказано, что поселения незаконны, и решение Государственного департамента не изменит этого", – цитирует его слова The Times of Israel.
Также в стороне не остался еще один представитель ООП Ханан Ашрави. "Еще один удар по международному праву, справедливости и миру со стороны библейского абсолютиста, ожидающего "восторга", – пожаловался он.
Another blow to international law, justice & peace by a Biblical absolutist waiting for the "rapture." Israeli settlements not 'inconsistent with international law,' Pompeo set to announce https://t.co/OpZ4aY8xj2