Дом одного из убийц Рины Шнерб снесут

В ночь на 11 октября военнослужащие региональной бригады "Эфраим" вошли в Кфар Бейт-Зайит, готовясь к сносу дома одного из убийц 17-летней Рины Шнерб, террориста Язана Хусейна Хасана Маджмаса, который является членом "Народного фронта освобождения Палестины".
В сообщении ЦАХАЛа уточняется, что Маджмас также является активистом ХАМАСа. Он был одним из тех, кто инициировал взрыв возле поселка Долев.
Все четверо членов террористический ячейки ранее были арестованы военными. Арестованными являются их главарь 44-летний Салим Арбид, которого после допроса госпитализировали, 25-летний Кассем а-Карим Рага Шабли и 21-летний Низам Махмуд.