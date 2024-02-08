



Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины.



"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - объявил президент.



Он сообщил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.



«Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы добились вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе. Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в изменениях в армии. Срочных изменениях», – сказал глава государства.



По словам президента, за последнее время он провел «десятки разговоров» с командирами разного уровня.



«В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», – резюмировал Зеленский.



Александр Сырский перед назначением на должность главнокомандующего ВСУ был командующим Сухопутными войсками ВСУ. Пока остается неизвестным, кто вместо него возглавит самую многочисленную часть украинской армии.



Ранее должность главкома ВСУ занимал Валерий Залужный. Он был назначен на этот пост еще в 2021 году до начала полномасштабного вторжения России.



