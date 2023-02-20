



Яир Нетаниягу: Шин Бет участвует в перевороте против премьер-министра

Яир Нетаниягу, старший сын премьер-министра, утверждает, что служба безопасности ШАБАК причастна к “перевороту” против его отца.

“Шин Бет участвует в перевороте против премьер-министра! Следственный комитет сейчас! Этих людей нужно предать суду и посадить в тюрьму на долгие годы”, – написал Яир Нетаниягу в Twitter, не приводя никаких доказательств.



Обвинение выдвинуто в ответ на твит сторонника Нетаниягу эксперта Эли Зипори, который утверждал, что сотрудники ШАБАК, работающие водителями премьер-министра, передавали информацию журналисту Бену Каспиту.