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Ядерное оружие на территории Беларуси разместят недалеко от Польши
03.04.2023 10:19 Ирина Демьянова

Ядерное оружие на территории Беларуси разместят недалеко от Польши

Ядерное оружие на территории Беларуси разместят недалеко от границы с Польшей, отметил посол России Борис Грызлов, пишет “Белта” .

По его словам, к 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.

“Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США”, – заявил Грызлов.

Он также с радостью отметил, что на Западе обсуждается размещение ядерного оружия в Беларуси.

“Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны приниматься меры, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства”, – заявил российский посол.

 

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