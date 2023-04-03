



Ядерное оружие на территории Беларуси разместят недалеко от Польши

Ядерное оружие на территории Беларуси разместят недалеко от границы с Польшей, отметил посол России Борис Грызлов, пишет “Белта” .



По его словам, к 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия.



“Оно будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США”, – заявил Грызлов.



Он также с радостью отметил, что на Западе обсуждается размещение ядерного оружия в Беларуси.



“Наконец-то обращают внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны приниматься меры, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства”, – заявил российский посол.



