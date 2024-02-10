



"Я совершила ошибку": президент Венгрии внезапно подала в отставку

В субботу, 10 февраля, президент Венгрии Каталин Новак внезапно подала в отставку.



По данным венгерских СМИ, об этом она объявила после того, как в стране разгорелся скандал из-за ее решения помиловать осужденного за соучастие в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.



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"Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей - это наш общий долг", - отметила Новак.



От своего преемника она ждет, что тот не будет совершать ошибки, а в случае, если это произойдет, то он возьмет на себя ответственность и последует ее примеру.



"Я прошу прощения у всех, кого я обидела, и у всех жертв, которые, возможно, почувствовали, что я не поддержала их", - добавила Новак.



Ожидается, что ее преемник будет избран в течение 30 дней после окончания срока ее полномочий.