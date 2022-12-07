



В США согласовали рекордный оборонный бюджет: что предусмотрено для Украины

Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 847,3 млрд долларов, включая 800 млн долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщается в проекте оборонного бюджета США.



"Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 млн долларов помощи в 2023 финансовом году", - говорится в проекте.



Отметим, что этот проект может стать самым большим в истории США, если его одобрят конгрессмены и сенаторы, а затем подпишет президент Джо Байден.



Помимо помощи Украине, в проекте предусмотрено выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также продлевает запрет на военное сотрудничество с РФ на пять лет и возможного исключения Москвы из международных организаций, в том числе из G20.



Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. Иначе дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.