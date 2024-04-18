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В Польше бьют тревогу из-за активного влияния Кремля на Европарламент
18.04.2024 11:37 Алина Груднева

В Польше бьют тревогу из-за активного влияния Кремля на Европарламент

Кремль проник во все политические группы в Европейском парламенте.

Такое заявление в интервью Euractiv сделал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Россияне очень активны во всех политических группах ЕС", - отметил он.

По словам Моравецкого, его совершенно не удивил последний скандал, разгоревшийся вокруг того, что РФ подкупала депутатов Европарламента для распространения пропаганды.

 

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