В Польше бьют тревогу из-за активного влияния Кремля на Европарламент
Кремль проник во все политические группы в Европейском парламенте.
Такое заявление в интервью Euractiv сделал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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"Россияне очень активны во всех политических группах ЕС", - отметил он.
По словам Моравецкого, его совершенно не удивил последний скандал, разгоревшийся вокруг того, что РФ подкупала депутатов Европарламента для распространения пропаганды.