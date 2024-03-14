



В Палате представителей обещают разблокировать помощь Украине, но есть условия

В среду, 14 марта, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил во время разговора с сенаторами-республиканцами что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в ином виде, чем одобренный Сенатом. Об этом сообщает издание The Hill.



Джонсон выдвинул идею, что проект Палаты представителей может предложить поддержку в качестве кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков. Потенциальный будущий проект должен получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате, чтобы быть принятым.



Спикер также говорил о создании инструмента, который ранее предлагал республиканец Майк Маккоул и который разрешает конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.



В то же время представитель не упомянул, намерен ли снова включать в этот проект какие-то нормы в отношении южной границы США, которые могут снова оказаться "красной линией" для демократов.



Сенатор Кевин Крамер также сказал, что Майк Джонсон ясно выразил намерение помочь Украине. Республиканец Линдси Грэм после встречи также сказал, что настроен очень оптимистично.



Сам Джонсон накануне заявил, что будет "работать над согласованием Палаты представителей" в отношении решения для поддержки Украины и понимает важность этого.



"Никому не хочется, чтобы Владимир Путин победил. Думаю, на Украине он не остановится... он пойдет дальше, в Европу... В этой ситуации на чьей-то стороне правда, на чьей-то - ложь, добро противодействует злу, и Украина в этом случае жертва", - подчеркнул Джонсон.