



В НАТО наконец-то обеспокоились размещением ядерного оружия в Беларуси

Министр обороны Североатлантического альянса рассмотрит вопросы ядерной безопасности. В частности, поднимут вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Брюсселе.



Как отметил генеральный секретарь НАТО, в рамках министерской встречи Альянса состоится заседание Группы ядерного планирования - высшего органа, ответственного за ядерную политику Североатлантического союза.



"Мы и дальше наблюдаем безрассудную ядерную риторику России. Только за последние несколько месяцев Москва приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси", - отметил Столтенберг.



Также Столтенберг добавил, что министры обороны обсудят ядерные аспекты нынешней среды безопасности и корректировку ядерного сдерживания Североатлантического союза.



Напомним, в конце мая министры обороны Российской Федерации и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.



В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ударах "ядеркой".