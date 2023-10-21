



В Германии предложили усилить интеграцию беженцев

В свете недавних антисемитских инцидентов в Германии генеральный секретарь партии ХДС Карстен Линнеман заявил, что следует пересмотреть подход к интеграции беженцев в немецкий социум. Так, например, интеграционные курсы должны быть лучше и эффективнее. Само посещение этих курсов должно быть обязательным. Те, кто злонамеренно не ходит на такие курсы, должны быть наказаны. Кроме всего, преподаванию ценностей немецкого общества должно занимать больше времени.



Генеральный директор Объединения немецких городов Хельмут Деди заявил изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что федеральные власти должны обеспечить достаточное финансирование интеграционных курсов, а не сокращать его, как планируется сейчас.