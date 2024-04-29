



Украина подготовила комплекс мер для защиты F-16 на аэродромах

Украина готовит комплекс мер для защиты истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.



"Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", - заявил он.



По его словам, после того, как Украина получит истребители Силы обороны смогут проводить разнообразные операции по отражению воздушных ударов и нанесению поражения по противнику.



"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - пояснил Евлаш.



Он отметил, что это будет рассредоточенное расположение на различных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого, в частности, будет применяться различный набор методов, чтобы вводить оккупантов в заблуждение.



F-16 для Украины



Украина получит истребители F-16 от своих союзников. Авиационную коалицию, которая поставляет Украине эти самолеты, возглавляют Нидерланды и Дания. Кроме самих истребителей, партнеры также обучают украинских пилотов и инженеров для их обслуживания.

В Воздушных силах Украины уже сообщали, что обучение пилотов близится к завершению. Ранее Великобритания объявила о завершении подготовки украинских пилотов на своей территории, а следующий этап обучения будет проходить во Франции.

Ожидается, что первые истребители F-16 прибудут в Украину уже в этом году, но точные сроки поставки пока неизвестны.