



Троих таджиков, которых приплели к теракту в Крокус-холле, попросту оболгали

Основная задача российских следственных органов - побыстрее найти виновных и пойти рапортовать о проделанной работе. На этот раз не вышло.



Стало известно, что минимум трое граждан Таджикистана, на которых вчера была дана ориентировка, вообще не находились в Москве и даже в пределах области.



29-летний Рустам Назаров, ориентировка на которого распространяется в сети как на подозреваемого в совершении теракта в “Крокус Сити Хол”, весь день находился в Самаре с родственниками.



Молодой человек увидел свое фото в СМИ сегодня утром и сам отправился сообщить об ошибке местным силовикам. Он уже дал показания, подтвердив свое алиби. В момент теракта работающий таксистом в Самаре Рустам ужинал с родителями, а затем подвозил свою сестру домой.



МВД Таджикистана пишет, что еще два человека из распространяемых СМИ ориентировок находятся в республике. В МВД таджикистана заявили, что они "26 ноября 2023 года приехали из российской федерации в республику Таджикистан и находятся по месту жительства". Речь идет о Исмонове Риводжиддине и Насридинове Махмадрасуле.





