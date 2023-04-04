



Столтенберг ответил на угрозы России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал угрозы со стороны России относительно вступления Финляндии в ряды стран-членов Североатлантического Альянса.



По его словам, такой шаг стал именно реакцией на действия РФ, а не наоборот.



"Мы много лет подряд видели значительное присутствие российских сил, в том числе на севере, недалеко от границ Финляндии и Норвегии. Это все происходило много лет на Кольском полуострове, в Арктике. Мы также видели, что президент Путин готов применять силу против соседей", - подчеркнул он.



Столтенберг напомнил, что в 2008 году РФ напала на грузию, спустя шесть лет захватила Крым, а в 2022 и вовсе пошла полномасштабной войной против Украины.



"Именно вторжение в Украину подтолкнуло Финляндию и Швецию к решению подавать заявки на вступление в НАТО. Когда Путин заявил, что его целью вторжения было гарантировать "меньше НАТО" у своих границ, он хотел заставить НАТО "закрыть двери", чтобы новые страны не получали членство. Но получил противоположный результат: больше наших сил, более высокую готовность на восточном фланге Альянса и новые страны-члены", - подчеркнул он.