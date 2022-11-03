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США: запуск ракет КНДР - нарушение резолюций Совбеза ООН
03.11.2022 08:13 Алина Груднева

США: запуск ракет КНДР - нарушение резолюций Совбеза ООН

Вашингтон осуждает запуск межконтинентальной ракеты Северной Кореей.

 
Соответствующее заявление сделал официальный представитель Госдепартамента США.
 
По его словам, запуск КНДР межконтинентальной ракеты является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности. Он призвал Северную Корею избегать дальнейших провокаций и начать конструктивный диалог.
 
Также испытания осудили Южная Корея и Япония. Заместитель министра иностранных дел Кореи Чо Юн Дон назвал их "отвратительными и аморальными". 
 
Председатель кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в результате пусков ракет не было зарегистрировано никаких повреждений или жертв. Он отметил, что Япония подала жалобу по дипломатическим каналам в Пекине.

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