



Северная Корея учится тактике ХАМАСа

Южная Корея выражает растущие опасения, что Северная Корея учится на примере нападения ХАМАСа 7 октября, как обойти укрепления между двумя странами.



В то время как напряженность между двумя странами растет, северокорейский диктатор Ким Чен Ын принял участие в военных учениях, которые включали в себя завоевание южнокорейских военных аванпостов.



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Северная Корея официально не признала, что учения включали в себя нападение на Южную Корею, однако видеозаписи, сделанные во время учений, не оставляют сомнений в их цели. Среди отрабатываемых сценариев - нападение на границу и воздушная атака с целью высадки войск за пределами укреплений и контрольно-пропускных пунктов между Северной и Южной Кореей.



Среди возможных сценариев, которых опасается Южная Корея, - использование парапланов для высадки солдат и нейтрализации позиций, подобно тому, как это было сделано ХАМАСом во время бойни 7 октября, когда отряды ХАМАСа использовали парапланы для обхода израильской пограничной стены и БПЛА для сброса зарядов и разрушения пограничных укреплений.



Во время учений Ким Чен Ын призвал свою страну усилить подготовку к войне и дал указания проводить больше учений, чтобы имитировать реальное поле боя.

