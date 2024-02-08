



Сенат одобрил рассмотрение законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня

Сенат США на заседании 8 февраля поддержал процедурное голосование за законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом стало известно из трансляции заседания.



Документ поддержали 67 законодателей, еще 32 выступили против.



Законопроект предусматривает выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню суммарно 95 млрд долларов. При этом в нем нет соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.



Это не итоговое голосование, однако оно позволило открыть дебаты по законопроекту в верхней палате Конгресса США.