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Сенат одобрил рассмотрение законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня
08.02.2024 21:38 Раиса Вовк

Сенат одобрил рассмотрение законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня

Сенат США на заседании 8 февраля поддержал процедурное голосование за законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Документ поддержали 67 законодателей, еще 32 выступили против.

Законопроект предусматривает выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню суммарно 95 млрд долларов. При этом в нем нет соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.

Это не итоговое голосование, однако оно позволило открыть дебаты по законопроекту в верхней палате Конгресса США.

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