Сенат одобрил рассмотрение законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня
Сенат США на заседании 8 февраля поддержал процедурное голосование за законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом стало известно из трансляции заседания.
Документ поддержали 67 законодателей, еще 32 выступили против.
Законопроект предусматривает выделение на помощь Украине, Израилю и Тайваню суммарно 95 млрд долларов. При этом в нем нет соглашения о миграционной реформе и безопасности границы.
Это не итоговое голосование, однако оно позволило открыть дебаты по законопроекту в верхней палате Конгресса США.