



"Росатом" планирует построить ядерный реактор в Беларуси

"Росатом" планирует начать строительство в Белоруссии исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны".



Об этом сообщил директор офиса "Росатома" в Белоруссии Станислав Левицкий, пишет БелТА .



"Мы находимся на этапе согласования межправительственного соглашения. Когда оно будет финализировано, тогда начнем строительство... Надеюсь, до конца этого года все-таки придем к общему знаменателю и сможем начать строительство", – сказал Левицкий.



По его словам, российская сторона уже готова, однако необходимо пройти все этапы согласования для начала проекта.



Он пояснил, что одной из целей создания исследовательского реактора в Белоруссии является тестирование новых сборников ядерного топлива для Белорусской АЭС.



Представитель "Росатома" добавил, что строительство реактора в "Соснах" займет 2-3 года.







