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Путин хочет создать на территории Украины "санитарную зону" | Фото: pixabay.com
18.03.2024 09:14 Mignews.ua

Путин хочет создать на территории Украины "санитарную зону"

В какой-то момент РФ может создать "санитарную зону" на приграничных территориях Украины. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в воскресенье, 17 марта.

По его словам, всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России. 

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"Не исключаю, что, имея ввиду происходящие трагические события, мы будем вынуждены в какой-то момент создать "санитарную зону" на территориях, подчиненных Киеву. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно теми средствами поражения, которые использует противник", – заявил Путин.

При этом он считает, что представителей Российского добровольческого корпуса якобы "как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу". Он сравнил РДК с армией Власова и заявил, что из 1,5 тысяч добровольцев якобы "потери примерно 800 человек".

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