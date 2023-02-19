



Нетаниягу - Насралле: можешь даже не рассчитывать на гражданскую войну в Израиле

Генсек ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла может даже не рассчитывать на то, что в Израиле разразится гражданская война.



Такое заявление на воскресном заявлении правительства сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"Не рассчитывайте на гражданскую войну. Этого не произойдет, поскольку мы действительно являемся братьями", — подчеркнул глава правительства.



Таким образом он ответил на слова Насраллы о том, что протесты против правовой реформы, бушующие в стране, являются показателем того, что израильское общество разрушается. Нетаниягу также отверг предостережения западных лидеров о том, что демонстрации могут перерасти в насилие.



"Чего Насралла не понимает, так это того, что мы - живая демократия. При демократии существуют разногласия и споры. Иногда есть согласие, а когда нужно, есть решения", - добавил он.

