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НАТО усилит защиту критической подводной инфраструктуры
15.02.2023 14:48 Алина Груднева

НАТО усилит защиту критической подводной инфраструктуры

Североатлантический Альянс намерен усилить защиту критической подводной инфраструктуры.

Такое заявление сделал 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с министрами обороны стран альянса в Брюсселе.

Говоря об этом, он напомнил про саботаж на российском газопроводе "Северный поток", который был совершен в сентябре 2022 года.

"Это напомнило нам всем об уязвимостях, с которыми мы сталкиваемся. Министры поручили военному руководству НАТО дать рекомендации о том, что еще нам стоит сделать, в том числе по улучшению координации и сотрудничества с частным сектором", — подчеркнул он.
 

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