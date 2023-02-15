



НАТО усилит защиту критической подводной инфраструктуры

Североатлантический Альянс намерен усилить защиту критической подводной инфраструктуры.



Такое заявление сделал 15 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с министрами обороны стран альянса в Брюсселе.



Говоря об этом, он напомнил про саботаж на российском газопроводе "Северный поток", который был совершен в сентябре 2022 года.



"Это напомнило нам всем об уязвимостях, с которыми мы сталкиваемся. Министры поручили военному руководству НАТО дать рекомендации о том, что еще нам стоит сделать, в том числе по улучшению координации и сотрудничества с частным сектором", — подчеркнул он.

