



Министерство здравоохранения США начало расследование взлома UnitedHealth

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) начало расследование кибератаки на подразделение UnitedHealth Group's (UNH.N), открывается новая вкладка Change Healthcare, которая нарушила процесс пополнения аптеки и обработки страховых заявлений.



Расследование, о котором было объявлено в среду, 13 марта является первым правительственным расследованием кибератаки, произошедшей 21 февраля и потрясшей систему здравоохранения США, поскольку это подразделение обрабатывает около 50 % медицинских заявлений в стране.



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"Учитывая беспрецедентные масштабы этой кибератаки и в интересах пациентов и поставщиков медицинских услуг, Управление по гражданским правам HHS начинает расследование этого инцидента, говорится в сообщении департамента здравоохранения.



Управление по гражданским правам отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения правил для сектора здравоохранения в соответствии с Законом о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), федеральным законом, который защищает конфиденциальную медицинскую информацию пациентов.



По словам представителей HHS, расследование будет направлено на выявление масштабов возможного нарушения и соблюдения UnitedHealth и подразделением федерального закона.



UnitedHealth заявила, что будет сотрудничать со следствием.

