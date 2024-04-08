



Израиль опасается, что МУС может принять решение о прекращении войны

Хотя большинство судей проголосовали против, перевес был небольшой - всего два голоса. И даже те, кто принял решение против прекращения войны, критиковали гуманитарную ситуацию в Газе.



Команда защиты Израиля в Гааге обеспокоена тем, что только двое из 16 судей Международного суда ООН склонили чашу весов в пользу того, чтобы не допустить принятия решения о прекращении войны в Газе по третьему запросу Южной Африки.



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Семь судей, оставшихся в меньшинстве, постановили, что Израиль должен прекратить боевые действия в Газе и что эти действия нарушают предыдущие постановления суда, касающиеся обязанности Израиля заботиться о гуманитарных условиях жизни мирных жителей Газы. Тем временем израильское правительство уже долгое время избегает отдавать приказ военным наступать на Рафиах, чтобы завершить уничтожение ХАМАСа. По мнению юристов, дипломатический кредит доверия Израиля на исходе, и хотя Израиль может выполнить такой приказ военным путем, это усилит международное давление.



В четверг, 4 апреля, семь судей, поддержавших решение о прекращении войны, написали, что даже если Израиль будет действовать удовлетворительно, в конечном итоге гуманитарная ситуация в Газе ухудшается, и только прекращение войны остановит ее ухудшение. Просьба действительно была отклонена большинством из судей, но многие из них все же критиковали гуманитарную ситуацию в Газе.



Согласно отчету, команда защиты Израиля в Гааге, а также генеральный прокурор и Министерство иностранных дел считают, что чем менее подробным будет постановление, его можно будет понять в пользу Израиля. Например, означает ли прекращение боевых действий полный вывод израильских войск из Газы? И что будет означать обязательство подчиниться решению, если ХАМАС возобновит свои атаки на Израиль? Австралийский судья обсудил этот вопрос, написав, что приказы против Израиля написаны расплывчато, оставляя возможность для толкования. Поэтому можно издать более подробное решение, чтобы оставить меньше возможностей для толкования.

