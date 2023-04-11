



Из студентов – в солдаты: В Беларуси хотят вернуть советскую практику призыва

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что есть предложение вернуть советскую практику, которая применялась во время войны в Афганистане, и призывать студентов первых курсов в армию. Об этом сообщает БЕЛТА.



Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси провел встречу с ректорами ВУЗов, на которой обсуждались вопросы обучения студентов на военных кафедрах и призыва их в вооруженные силы, как в свое время было в СССР во время войны в Афганистане.