Из студентов – в солдаты: В Беларуси хотят вернуть советскую практику призыва
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что есть предложение вернуть советскую практику, которая применялась во время войны в Афганистане, и призывать студентов первых курсов в армию. Об этом сообщает БЕЛТА.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси провел встречу с ректорами ВУЗов, на которой обсуждались вопросы обучения студентов на военных кафедрах и призыва их в вооруженные силы, как в свое время было в СССР во время войны в Афганистане.
“Хочу донести пожелания до процесса обучения, воспитания, затронуть тему военно-патриотического воспитания. Человек, который поступил в высшее учебное заведение, а затем пошел служить, год отслужил и вернулся на второй-третий курс зрелым – на него девушки будут смотреть по-другому. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в ВУЗ. Все новое – это хорошо забытое старое”, – отметил Вольфович.