Интервью Путина насмешило Байдена и Шольца
Интервью Владимира Путина американцу Такеру Карлсону насмешило президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые провели встречу в Вашингтоне.
По данным немецкого таблоида Bild, они назвали его смехотворным.
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На пресс-конференции Шольц отметил, что Путин рассказал "абсолютно абсурдную историю" о причинах начала войны в Украине.
"Есть вполне ясная причина. Это воля российского президента и России аннексировать часть Украины. И любые истории, которые рассказываются об этом, не меняют того, что именно в этом состоит цель его империалистических намерений", - прокомментировал Шольц.