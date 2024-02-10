



Интервью Путина насмешило Байдена и Шольца

Интервью Владимира Путина американцу Такеру Карлсону насмешило президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые провели встречу в Вашингтоне.



По данным немецкого таблоида Bild, они назвали его смехотворным.



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На пресс-конференции Шольц отметил, что Путин рассказал "абсолютно абсурдную историю" о причинах начала войны в Украине.



"Есть вполне ясная причина. Это воля российского президента и России аннексировать часть Украины. И любые истории, которые рассказываются об этом, не меняют того, что именно в этом состоит цель его империалистических намерений", - прокомментировал Шольц.