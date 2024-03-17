



Хуситы провели учения с имитацией вторжения США и Великобритании в Йемен

Хуситы провели военные учения, имитирующие возможное вторжение США и Великобритании в страну.



По данным Йеменского агентства печати, в ходе "Маневров обетованного дня" была проведена интенсивная боевая подготовка, в ходе которой была смоделирована высадка американских и британских войск на йеменскую деревню.



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Информационное агентство SABA отмечает, что подразделения спецназа Центрального военного округа провели одно из крупнейших учений и военных маневров, длившихся более двух часов, в которых приняли участие тысяча бойцов из региона, включая народные комитеты сопротивления.



В своей речи, произнесенной во время учений, министр обороны Йемена генерал-майор Нассер аль-Атифи подтвердил способность Йемена защитить себя и "иметь дело с международным сообществом, которое уважает только сильных".



Он добавил: "Участие Йемена в борьбе против ненавистного и узурпирующего сионистского образования и его морской блокады - это не роскошь, а суверенное, национальное, исламское и гуманитарное решение".



Аль-Атифи далее сказал: "Мы будем решительно применять новые правила ведения боевых действий, и за это дорого заплатят американцы, британцы, сионисты и те, кто находится в их орбите". Битва за обещанное завоевание и священный джихад в поддержку потопа Аль-Акса одержат победу и неизбежно приведут к геополитическим изменениям в соответствии с новым мировым порядком".



"Мы заставим Вашингтон, Лондон и их союзников осознать неоспоримый суверенитет над нашими морями и территориальными водами".

