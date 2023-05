РФ начала активно строить на своей территории оборонительные сооружения. В частности, линии окопов и оборонных линий созданы в Белгородской и Курской областях. Это делается, в том числе, с целью устрашения местного населения.



Такие выводы содержатся в отчете аналитиков управления разведки Министра обороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



Так, начиная с лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели в мире многие десятилетия. Эти оборонные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко в территориях, которые сейчас контролирует Россия.



По данным изображений из космоса, Россия прилагает особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с многоуровневой оборонительной полосой возле села Медведевка.



Также сотни миль траншей выкопаны в пределах российской территории, в частности, в Белгородской и Курской областях.



"Защита подчеркивает глубокую обеспокоенность российских лидеров тем, что Украина может добиться большого прорыва. Однако некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытках продвинуть официальный нарратив о том, что Украине и НАТО угрожают России", – отмечают эксперты.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2023.



