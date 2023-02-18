



Финляндия намерена вступить в НАТО одновременно со Швецией

Финляндия стремится вступить в НАТО одновременно со Швецией, вопреки слухам о том, что страна может пойти на этот шаг раньше соседа.



Такое заявление 18 февраля сделала премьер-министр Финляндии Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности.



По ее словам, финны озвучили свое пожелание Турции и Венгрии, которые все еще не ратифицировали членство двух скандинавских государств.



Накануне глава комитета иностранных дел парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо сообщила о том, что финский парламент проголосует за вступление в НАТО, не дожидаясь одобрения заявки со стороны двух стран-членов. По ее словам, голосование состоится 28 февраля.



"Хорошо, что этот процесс будет пройден заранее. Когда ратификация всеми странами НАТО будет завершена, наше вступление в НАТО займет не больше нескольких часов", - пояснила на прошлой неделе Санна Марин.