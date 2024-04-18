



ЕС ударит по производству иранских дронов новыми санкциями

В Евросоюзе приняли решение усилить санкции против Ирана после массированной атаки страны на Израиль.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление блока.



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"Европейский Союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении производства беспилотных летательных аппаратов и ракет", - сказано в заявлении.



Уточняется, что лидеры стран ЕС осудили нападение Ирана и подтвердили свою приверженность безопасности Израиля. Они призвали все стороны к "сдержанности" для предотвращения эскалации на Ближнем Востоке.