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ЕС ударит по производству иранских дронов новыми санкциями
18.04.2024 08:34 Алина Груднева

ЕС ударит по производству иранских дронов новыми санкциями

В Евросоюзе приняли решение усилить санкции против Ирана после массированной атаки страны на Израиль.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление блока.

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"Европейский Союз примет дальнейшие ограничительные меры против Ирана, особенно в отношении производства беспилотных летательных аппаратов и ракет", - сказано в заявлении.

Уточняется, что лидеры стран ЕС осудили нападение Ирана и подтвердили свою приверженность безопасности Израиля. Они призвали все стороны к "сдержанности" для предотвращения эскалации на Ближнем Востоке.

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