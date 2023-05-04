



ЕС готовит "сюрприз" для стран, которые помогают Москве обходить санкции

Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые, делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций. Особенно это касается тех, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. Об этом сообщает агенство Bloomberg.



По данным источников, основной целью этого инструмента будет удержание стран от помощи России и закрытие торговых каналов, которые может использовать Москва. Если это не сработает, у блока будет возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары.



Блок также готовит расширение сферы действия ряда существующих экспортных мер и запрет на транзит многих товаров через Россию.



Пакет санкций, 11-й по счету с февраля 2022 года, будет в основном направлен на закрытие лазеек в уже принятых мерах, а также на усиление способности блока обеспечивать соблюдение своих ограничений. Это реакция на то, что Москве до сих пор удавалось закупать множество подпадающих под санкции товаров через третьи страны.



Импорт в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, вырос из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и других.



Новый правоприменительный механизм, об аспектах которого впервые сообщила Financial Times, даст государствам-членам право создавать два списка - один из затронутых третьих стран, а другой - запрещенных товаров.



По словам людей, если механизм будет одобрен национальными правительствами, решения о том, какие страны и товары включить в список, будут приниматься государствами-членами единогласно. Источники добавили, что поначалу эти меры вряд ли будут нацелены на Китай, но в основном касаются стран Центральной Азии и ближайших соседей России.



Предлагаемый пакет облегчит введение санкций против компаний в третьих странах, которые обходят санкции ЕС.



Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов. Блок стремится завершить принятие мер в преддверии саммита "Большой семерки" в конце этого месяца, и ожидается, что государства-члены обсудят предложения в ближайшие дни.



Другие предложения включают запрет на транзит многих товаров через Россию и меры против судов, которые отключают свои навигационные системы.

ЕС также стремится расширить существующие запреты на автомобили, передовые технологии, которые Россия использовала в Украине, промышленные товары, железо и сталь, а также продукты переработки, в которых используются подпадающие под санкции металлы, говорят источники. Запреты на товары могут распространяться на права интеллектуальной собственности и лицензии, выдаваемые для производства этих товаров.



По словам тех же источников, новый комплекс мер также налагает новые ограничения на прицепы, чтобы российские перевозчики не прицепляли свои грузы к грузовикам ЕС, когда они достигают границ блока. Кроме того, ЕС, вероятно, уточнит правила существующих запретов на въезд в порты ЕС и запреты на использование портовых услуг, а также руководство по пересадке с корабля на корабль, сообщили источники.



Ожидается, что в рамках этого пакета в санкционные списки будут добавлены еще десятки физических и юридических лиц, сообщили источники. Однако блок вряд ли наложит санкции на российскую государственную атомную энергетическую компанию "Росатом" или ядерное топливо из-за отсутствия консенсуса среди государств-членов, говорят источники.