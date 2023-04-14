



Беларусь готовит площадки для ядерного оружия РФ

Беларусь готовит площадки для российского стратегического ядерного оружия.



По данным "Белта", об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.



"Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. Мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. Если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", - отметил он.



По словам Хренина, этим оружием смогут пользоваться только россияне. Он еще раз подчеркнул, что Беларусь подготовила технику и самолеты, способные нести ядерные боеприпасы, а также "Искандер".



Также в Беларуси подтвердили, что превратили штурмовик Су-25 в одноразовые носители ядерных бомб. По данным СМИ, пилоты также прошли подготовку.

