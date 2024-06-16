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Антисемитское нападение в пригороде Лондона: подробности инцидента
16.06.2024 07:17 MIGnews.com

Антисемитское нападение в пригороде Лондона: подробности инцидента

В Хендоне, пригороде Лондона с крупным еврейским населением, произошло антисемитское нападение на религиозного еврея перед наступлением Шаббата. 

Группа подростков, одетых в арафатки, сначала словесно оскорбляла мужчину, а затем попыталась его избить, нанеся удар бутылкой по голове. 

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Благодаря вмешательству прохожих и полиции инцидент не перерос в более серьезное столкновение. Британская организация "Кампания против антисемитизма" заявила, что это нападение не является редким случаем, и подчеркнула рост опасности для евреев на улицах, в учебных заведениях и школах.
 

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