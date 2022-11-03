



Великобритания отказалась от переноса посольства в Иерусалим

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Представитель Даунинг-стрит заявил иностранным журналистам на брифинге для прессы в среду, что спорный план переноса посольства был отклонен.



Представитель сообщил, что “в настоящее время нет планов по изменению местоположения посольства”.



Известно, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настоятельно предостерегал от переноса посольства. Посол Палестины в Лондоне Хусам Зомлот приветствовал эту новость, отметив: “Вопрос о местонахождении посольства Великобритании не должен быть первоочередным”.



Разворот мнения Сунака в последнюю минуту стал ударом по произраильской лоббистской группе “Консервативные друзья Израиля CFI”.



Архиепископ Кентерберийский обеспокоен “потенциальными последствиями переноса посольства Великобритании в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до того, как будет достигнуто соглашение между палестинцами и израильтянами”.



Высокопоставленные мусульманские деятели в Иерусалиме написали королю Карлу, выразив “глубокую обеспокоенность” последствиями переноса посольства. Кувейтский депутат Усама аль-Шахин предупредил, что такой шаг может привести к срыву соглашения о свободной торговле между Великобританией и представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива, которое должно быть подписано к концу года.



Крис Дойл, директор Совета арабо-британского взаимопонимания, заявил: “Судьба Иерусалима должна решаться путем переговоров, ведущих к решению, в котором участвуют все заинтересованные стороны, израильтяне, палестинцы, христиане, мусульмане и евреи, а не одна единственная сторона”