



Спецназ в Шхеме уничтожили убийц семьи Ди



Силы безопасности ликвидировали террористов, совершивших теракт со стрельбой, в результате которого около месяца назад в Иорданской долине были убиты Лия (Люси) Ди (48 лет) и две ее дочери, Майя (20 лет) и Рина (16 лет).



Террористы, боевики ХАМАС, были убиты в ходе перестрелки во время действий сил безопасности в Касбе Шхема. Кроме того, был ликвидирован помощник разыскиваемых.



В квартире террористов были найдены две винтовки М16 и автомат Калашникова.







Солдаты потребовали, чтобы террористы вышли и сдались, а когда те отказались выйти - между сторонами началась перестрелка.



Через короткое время перестрелка усилилась, в ходе которой, по сообщениям палестинцев, использовалось оружие, ПТУРы, и беспилотники-камикадзе. В конце перестрелки были убиты два террориста и еще один помощник - Ибрагим Хора. Палестинцы сообщают о еще нескольких вооруженных людях, которые получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. По окончании операции начался вывод подразделений из Шхема, потерь среди наших сил нет.



Собранные за последний месяц разведданные показывают, что двум террористам, водителю и его сообщнику, удалось бежать в Шхем с помощью помощника Ибрагима Хора, который нашел для них укромную квартиру. Помощник подготовил для них место, помог им бежать и постарался сделать все возможное, чтобы силы безопасности не узнали об их местонахождении. Несмотря на это, ШАБАКу удалось выйти на их след.



Похоже, что точная информация об их местонахождении дошла до сил безопасности только в последние несколько часов. Они быстро спланировали комбинированную операцию, изолировали район и вошли в Касбу. По окончании перестрелки силы вошли внутрь, чтобы обыскать укрытие, и обнаружили тела трех террористов и две винтовки М16 и автомат Калашникова.

