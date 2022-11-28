



Операция Волнорез: предотвращено около 500 терактов

Армия обороны Израиля предотвратила около 500 терактов, благодаря операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом говорится в отчете министерства ЦАХАЛа.

Уточняется, что с конца марта арестованы более 2500 подозреваемых.

В ходе операций также было изъято не менее 250 единиц оружия.

ЦАХАЛ зафиксировала как минимум 281 обстрел гражданских лиц и солдат в Иудее и Самарии по сравнению с 91 в прошлом году.

Из нападений поселенцев в этом году 14 считаются "серьезными", когда палестинцы получили ранения или имуществу был нанесен ущерб.