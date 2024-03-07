



Норвегия призывает избегать торговли и бизнеса с израильскими поселениями

Норвежские компании "рискуют внести свой вклад в нарушение международного гуманитарного права или прав человека", - заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.



В четверг, 7 марта правительство призвало норвежские компании избегать торговли и деловой активности, которые способствуют сохранению "незаконных израильских поселений".



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"На протяжении многих лет Норвегия четко заявляла, что поселенческая политика в Иудее и Самарии, включая Восточный Иерусалим, является нарушением международного права, в том числе гуманитарного права и прав человека", - говорится в заявлении министра иностранных дел Эспена Барта Эйде.



Барт Эйде отметил, что бизнесмены должны знать, что, осуществляя "экономическую или финансовую деятельность в израильских поселениях в нарушение международного права, они рискуют способствовать нарушениям международного гуманитарного права и прав человека".

