



Непередаваемый ужас: ЦАХАЛ разрешил иностранной прессе доступ в Кфар-Аза

Непередаваемый ужас: ЦАХАЛ разрешил иностранной прессе доступ в Кфар-Аза



ЦАХАЛ привез представителей международной прессы на места массовых убийств вблизи границы



Израильские военные разрешили большому количеству иностранным журналистам вести прямую трансляцию с места массовых убийств мирных жителей в Кфар-Аза.



מראה לעולם את הזוועות: צה"ל התיר כניסה של כלי תקשורת לעוטף - תמונות ראשונות מכפר עזה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/Cs0OWfcwbi — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2023

На кадрах видно, как десятки репортеров из международных СМИ в сопровождении военных входят в кибуц Кфар-Аза, расположенный недалеко от границы.ЦАХАЛ не разрешил израильским СМИ приближаться к этому району.Кфар-Аза расположен в северном Негеве на шоссе 232, примерно в двух километрах к востоку от границы с Газой, недалеко от Сдерота и Нетивот. Поселок находится на территории регионального совета Шаар-ха-НегевВ субботу утром, 7 октября, террористы ХАМАСа захватили кибуц и расправились с его жителями в рамках широкомасштабной и убийственной внезапной атаки. В ходе страшной резни были убиты десятки людей, многие из которых были членами одной семьи.В ужасном видеоролике можно увидеть полное разрушение и опустошение, дома, разрушенные в результате обстрела из РПГ, а также огня наших войск, и тела солдат или террористов - свидетельства кровавых боев и ужасной бойни, происходившей там.