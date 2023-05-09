



На юге перекрыты дороги, приостановлено движение поездов



Командование службы тыла опубликовало рано утром обновленные инструкции после оценки ситуации, сложившейся в связи с операцией, начатой в Газе, и предписало жителям окрестных поселений оставаться вблизи убежищ.



У границы с Газой, на западе Лакиш, на западе Негева, в центре Негева и в Лакиш собрания ограничены до 10 человек в здании и до 100 человек на открытой территории. Работы в этих местах будут проводиться при условии наличия защищенного пространства. Также было решено, что занятия проводиться не будут. Инструкции действительны до завтрашнего дня в 18:00, когда будут объявлены изменения. На остальной территории страны изменений нет.



В связи с операцией, которая была начата, когда многие находились на мероприятиях Лаг ба-Омер, было принято решение перекрыть транспортные пти у границ с Газой, а также остановить движение поездов - в связи с подготовкой к ракетным обстрелам израильской территории. Также были закрыты пляжи в Ницаним и Зиким.



Израильские железные дороги объявили, что в связи с указаниями служб безопасности поезда между станциями Нетивот и Ашкелон не будут курсировать до дальнейшего уведомления, а станция Сдерот останется закрытой. Поезда будут курсировать между Нетивот и Беэр-Шевой, а также из Ашкелона на север.



Кроме того, министр обороны Йоав Галант утвердил активацию программы, которая позволяет жителям сектора Газы отдохнуть в гостевых домах по всей стране.