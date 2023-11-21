



Гутерриш не уважает страдание и смерть израильтян

Гилад Эрдан, постоянный посол Израиля в ООН, организовал показ фильма с реальными кадрами зверств ХАМАСа в Израиле 7 октября для послов ООН



На просмотре присутствовали более 300 послов и дипломатов.



Гилад Эрдан сказал: “Сегодня Всемирный день ребенка (20 ноября). ООН доказала, что заботится о благе детей, если только они не израильтяне. 40 израильских детей уже вот 45 дней в чудовищном плену у террористов ХАМАС”



Совершенно возмутительным фактом было то, что Антониу Гутерриш - генсек ООН, который то и дело обвиняет Израиль, не явился на показ этого видеодокумента. Из чего очевидно, что преступления против евреев традиционно не интересуют ООН.

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