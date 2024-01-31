



Глава ЦРУ: ситуация на Ближнем Востоке - более взрывоопасная, чем когда-либо

Директор ЦРУ Уильям Бернс за четыре десятилетия не видел "более взрывоопасной ситуации", чем в настоящее время.



Об этом он написал в своей статье в журнале Foreign Relations.



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"Сворачивание интенсивной наземной операции Израиля в Газе, удовлетворение гуманитарных потребностей страдающего палестинского гражданского населения, освобождение заложников, предотвращение распространения конфликта на другие фронты в регионе и формирование работоспособного подхода к "послезавтра" в Газе - это невероятно трудные проблемы", - считает он.



По словам Бернса, также сложно возродить надежду на прочный мир, который обеспечит безопасность Израиля и позволит использовать исторические возможности для нормализации отношений с Саудовской Аравией. Но к этой задаче, как он считает, нужно относиться также серьезно.



Глава ЦРУ отметил, что Иран представляет собой непосредственную угрозу глобальной безопасности. Тегеран, судя по всему, готов сражаться до последнего проиранского боевика, расширяя при этом ядерную программу и создавая условия для российской агрессии.