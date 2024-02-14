



Более 400 знаменитостей Голливуда поддержали Израиль на Евровидении

Выдающиеся деятели и артисты Голливуда написали письмо от Creative Community for Peace, его подписали более 400 человек, в том числе актриса Хелен Миррен, актер Лив Шрайбер, певец Бой Джордж, Шэрон Осборн, актриса Сельма Блэр, музыкальный продюсер Скутер Браун, музыкант Джин Симмонс, актриса Эмми Россум и другие.



В письме частично говорится: “Мы были шокированы и разочарованы, увидев, что некоторые представители шоу-биза призывают исключить Израиль из конкурса за то, что Израиль отвечает на величайшую резню евреев со времен Холокоста”.



“Мы считаем, что объединяющие мероприятия, такие как конкурсы певцов, имеют решающее значение для того, чтобы помочь преодолеть наши культурные различия и объединить людей всех слоев общества через их общую любовь к музыке”



“Те, кто призывает к исключению Израиля, подрывают дух Конкурса и превратить его из праздника единства в инструмент политики”.



Призывы запретить Израилю исходили от артистов из ряда стран, в первую очередь из Исландии, Швеции, Финляндии и Ирландии, но Европейский вещательный союз, который организует Евровидение, неоднократно отвергал любые подобные шаги.

