



Байден призывает Египет и Катар подтолкнуть ХАМАС к сделке по заложникам

Президент США Джо Байден обратился к лидерам Египта и Катара с письмом, в котором призвал их оказать давление на ХАМАС, чтобы тот заключил с Израилем сделку по освобождению заложников в рамках более широкого соглашения о прекращении огня.



Просьба поступила в преддверии ожидаемых переговоров в Каире в попытке заключить новую сделку.



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Байден написал письма президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и президенту Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани, призывая их "добиться от ХАМАС обязательств по соглашению и соблюдению сделки", сообщил высокопоставленный представитель администрации США, по сообщениям AP, AFP и Reuters.



С начала конфликта американским, египетским и катарским переговорщикам удалось добиться от Израиля и ХАМАСа согласия только на недельное прекращение огня в ноябре.



Давление со стороны Белого дома на прекращение боевых действий усиливается после того, как в понедельник Израиль убил семерых работников гуманитарной организации World Central Kitchen, базирующейся в США.

