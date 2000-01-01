Хаспел утвердили главой разведывательного управления США
В четверг, 17 мая, Сенат американского Конгресса во время своего очередного заседания заседании утвердил Джину Хаспел председателем Центрального разведывательного управления – "ЗА" проголосовали 54 сенатора из 100, соответственно 45 против, в голосовании не принимал участия сенатор-республиканец Джон Маккейн, отсутствующий по состоянию здоровья.
Ранее утвержденный госсекретарем США Майкл Помпео передал бразды правления Хаспел. Сообщается, что Джина является первой в истории страны женщиной - директором разведки, а еще вторым кадровым сотрудником, который дослужился до этой должности.
Отметим, Верхняя палата была недовольна предложением президента США выдвинуть Джину на должность главы ЦРУ из-за прошлых инициатив. Речь идет о расширенной программе проведения допросов, где прописано применение пыток и физического насилия. Заместитель главы спецкомитета Сената по разведке, демократ Марк Уорнер в письменном виде потребовал от Хаспел разъяснения ее позиции по данному поводу.
Она ответила, что ЦРУ не имело права применять подобные методы, даже несмотря на добытую информацию. По ее словам, данная программа принесла вред сотрудникам и положению США в мире, этим ответом она получила поддержку Уорнера и его однопартийцев.