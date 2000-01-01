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Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником | Фото:15.11 22:44   MIGnews.com

Территория «Бабьего Яра» в Киеве стала заповедником

В Киевраде решили объявить природную территорию ориентировочной площадью 41,5 гектаров, расположенную в Шевченковском и Подольском районах столицы, ландшафтным заповедником местного значения "Бабий Яр".

Сообщается, что данное решение поддержали 72 из 82 депутатов Киевского городского совета. В тексте принятого народными избранниками решении отмечается, что данный природный памятник представляет собой остатки естественной рощи на склоне оврагов и включает в себя часть Кирилловского лесопарка со склонами между улицами Телиги и Герцена. Также подчеркивается, что указанная территория является одним из последних крупных зеленых массивов местности.

"Эта расположенная в центре города территория дает убежище и создает условия для сохранения ценных природных комплексов и группировок редких растений и животных", - говорится в решении Киеврады.


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