Трюдо: Канада продолжит поддерживать Украину

Канада включила Украину в список стран, которым Оттаве разрешено продавать оружие.
Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто, сообщает канадское издание Global News.
По словам Трюдо, соответствующее решение было принято для поддержания Киева в противостоянии Российской Федерацией.
"Действия РФ представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву. В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, важно быть рядом со своим партнером", – заявил политик.
Трюдо также подчеркнул, что в Украине слишком многое поставлено на карту, потому Канаде в частности и Западу в целом нужно углублять ее поддержку, иначе российская агрессия и влияние распространятся дальше.
"Российское вторжение в Украину – особенно вопиющий пример агрессии РФ, но мы видели, как многие другие крупные страны нарушают международные нормы и думают, что им это сойдет с рук. Важно, чтобы страны-единомышленники оставались едины", – добавил канадский премьер.
Он также отметил, что канадские компании уже инвестируют в украинское производство боеприпасов и пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформ украинской армии, возобновленную в марте. В рамках этой миссии в Украине находятся около 200 канадских военнослужащих до конца марта 2022 года, которые, начиная с 2015 года, уже подготовили более 12,5 тысяч солдат Вооруженных сил Украины.
Кроме того, премьер-министр Канады заявил, что "разочарован" возвращением права голоса делегации России в ПАСЕ, которое состоялось несмотря на то, что Москва так и не освободила украинских моряков.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в своей первой поездке на американский континент, заявил, что принципиальное решение о поставках для нужд ВСУ канадского оборонительного оружия и военной техники, в частности бронетехники, уже принято.
По его словам, соглашение подпишут на соответствующем уровне уже в ближайшее время.
По данным Статистического управления Канады, только в Торонто проживают десятки тысяч канадцев украинского происхождения, а в стране насчитывается почти полтора миллиона украинских канадцев.
Отметим, и.о. директора Центра украинско-канадских исследований Университета Манитобы Морин Флаэрти заявила, что значение Украины для Запада заключается в ее фактическом статусе некоей "границы" между двумя регионами с совершенно разными взглядами на будущее.
«Это своего рода буферная зона между Европой и Россией. Я думаю, что для нас очень важно поддерживать Киев в его стремлении к независимой демократии, чтобы они могли постоять за себя. Не обязательно против России, конечно же, с остальной Европой тоже», – сказала она.
По ее словам, можно провести параллели, как демократические западные страны отреагировали на вторжение РФ в Украину и как они работают, чтобы поддержать восстановление демократии в Венесуэле. Общая тема – риск, что авторитаризм пошатнет международные устои, на которых зиждется Запад.
Они включают в себя уважение к правам человека, свободу слова и демократические ценности. Учитывая, что Зеленский в значительной степени человек-загадка, Флаэрти считает, что в следующие несколько дней будут налаживаться личные связи с президентом Украины.
"Важно, чтобы альянсы строились, возможно, лично, а также в других отношениях, чтобы этот человек знал, что у него есть союзники", – резюмировала она.